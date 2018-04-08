В США три человека погибли при стрельбе в автобусе

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Три человека погибли в результате стрельбы в частном автобусе в городе Рокфорде (штат Иллинойс), сообщила полиция города в Facebook .

Инцидент произошел в ночь на субботу. Отмечается, что прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили трех погибших с огнестрельными ранениями. По данным предварительного расследования, в автобусе находился еще один пассажир, он открыл огонь, а затем скрылся.

Водитель автобуса, нанятого пассажирами накануне вечером, сообщил об инциденте в полицию. В настоящее время проводится расследование, выдан ордер на арест стрелявшего, чья личность установлена.