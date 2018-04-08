Трамп ответил на слухи о чрезмерных расходах Прюитта

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал необоснованными слухи о чрезмерных расходах главы Агентства США по охране окружающей среды (EPA) Скотта Прюитта, который оказался под огнем критики в последнее время.

"Хотя расходы на безопасность у него были несколько выше, чем у предшественника, Скотту Прюитту грозили смертью из-за его жестких действий в EPA… Арендная плата примерно на уровне рынка, расходы на поездки — ОК. Скотт хорошо делает свою работу!" — написал Трамп в Twitter

Прюитта критиковали за то, что он снял квартиру в центре Вашингтона у жены лоббиста, зарегистрированного при ЕРА. При этом Прюитт платил за квартиру 1500 долларов в месяц и оплачивал только те дни, когда там останавливался. Это вызвало предположения о конфликте интересов.

Также СМИ писали о том, что для охраны Прюитта задействованы 19 человек и 19 автомобилей. Наконец, его критиковали за то, что он постоянно летает первым классом за счет налогоплательщиков. Ранее министр здравоохранения Том Прайс ушел в отставку из-за скандала с масштабными затратами на его перелеты.