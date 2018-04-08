Членов семьи Трампа не было в Trump Tower во время пожара

НЬЮ-ЙОРК, 8 апр — РИА Новости. Никто из членов семьи президента США Дональда Трампа не находился в высотке Trump Tower во время пожара в одной из квартир здания.

"Членов семьи президента в здании нет", — сообщил дежурный представитель пожарного департамента, проводивший брифинг для журналистов у здания.

В субботу вечером в небоскребе, где располагается офис компании Дональда Трампа и где он с семьей жил до переезда в Белый дом, произошел пожар. Возгорание началось в квартире в жилой зоне на 50-м этаже. Находившийся в квартире человек серьезно пострадал и был доставлен в больницу. По словам представителей пожарной службы, на месте работают около 200 пожарных. Причину пожара пока не называют. Отмечается, что возгорание удалось локализовать, однако дым распространился в другие жилые помещения.

Ранее сам Дональд Трамп сообщил в Twitter, что пожар в носящем его имя небоскребе в Нью-Йорке потушен и поблагодарил пожарных "за замечательную работу".