США обеспокоены сообщениями о применении химоружия в сирийской Думе

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США.

"Мы видели многочисленные, очень беспокоящие нас сообщения сегодня во второй половине дня о еще одном возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли", — заявил представитель госдепартамента.

"Мы продолжаем получать сообщения и оценивать информацию о предполагаемом нападении", — сказал представитель госдепа.

При этом он заявил, что "прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии — ред.) не подлежит сомнению". Он также возложил ответственность на Россию за химатаки в Сирии. "Как мы говорили ранее, в конечном счете ответственность за жестокие нападения на бесчисленных сирийцев с помощью химоружия лежит на России. Защита Россией режима (президента Сирии Башара) Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее (России — ред.) приверженность разрешению всего кризиса", — сказал представитель госдепартамента.

Правительство Сирии неоднократно опровергало обвинения в применении химоружия и возлагало ответственность на боевиков. Россия также отвергала обвинения в США и заявляла, что выступает за расследование всех инцидентов и наказание виновных.