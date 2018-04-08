Новые факты могут изменить все "дело Скрипаля", заявил Небензя

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Появляющиеся с каждым днем все новые факты, связанные с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, могут существенно изменить представление об инциденте в Солсбери, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в интервью, фрагмент которого вышел в эфир Первого канала.
При этом постпред России в целом усомнился в правдоподобности инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери.
"У меня вообще в последнее время возникает вопрос — а был ли мальчик", — добавил он.
Четвертого марта в британского Солсбери обнаружили без сознания бывшего офицера ГРУ и его дочь Юлию. Официальный Лондон заявил, что пострадавших отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР подобный проект не существовал, а для обозначения токсинов использовали цифры. Российская сторона многократно отвергала обвинения Британии, называя их голословными.