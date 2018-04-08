Трамп объявил, что пожар в Trump Tower потушен

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что пожар в носящем его имя небоскребе в Нью-Йорке потушен.
"Пожар в Trump Tower потушен. (Пожар) был очень ограниченным. Пожарные проделали замечательную работу. Спасибо!" — написал Трамп.
В то же время пожарная служба города сообщает в Twitter, что пожару присвоена четвертая, более серьезная степень.
Трамп жил и работал в данном здании на протяжении десятилетий до избрания президентом.
Trump Tower currently on fire pic.twitter.com/GJjIg9yPC0— Dulcè Papi (@ZionLee_) 7 апреля 2018 г.