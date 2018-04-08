"Правда за нами": Порошенко пообещал украинцам победу в войне в Донбассе

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко выразил уверенность, что война в его стране закончится победой Киева. Об этом лидер Украины написал в своем микроблоге Twitter.
К посту украинский лидер прикрепил видео, в котором назвал украинские войска "самыми лучшими вооруженными силами".
"Война закончится нашей победой — у меня в этом нет никаких сомнений. Не только потому, что у нас лучшие вооруженные силы, не только потому, что мы защищаем родную землю, не только потому, что украинцы разрушили все сценарии Путина о Новороссии, Малороссии, расколе страны и обо всем в этом духе, в том числе потому, что с нами правда. И в Страстную неделю могу сказать, что с нами Господь Бог и мы победим", — заключил президент страны в своем ролике.
Новый формат АТО
Ранее Порошенко объявил о планах Киева завершить в мае режим "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе и о переходе к "другому формату обороны страны". Украинский лидер напомнил о принятом Радой законе о реинтеграции Донбасса, согласно которому вводятся новые меры по применению вооруженных сил.
"Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства", — сказал он.
Помимо этого, президент Украины рассказал о новом назначении. Формат АТО будет переведен в военную операцию под руководством генерала Наева.
Киев в апреле 2014 года начал боевые действия против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно последним данным ООН, конфликт унес жизни более десяти тысяч человек.
Проблема урегулирования ситуации в Донбассе, в частности, обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, предписывающих шаги по деэскалации конфликта. При этом, несмотря на соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами конфликта не закончились.