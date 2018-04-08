"Правда за нами": Порошенко пообещал украинцам победу в войне в Донбассе

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко выразил уверенность, что война в его стране закончится победой Киева. Об этом лидер Украины написал в своем микроблоге Twitter.

"Уверен, на нашей земле воцарится мир. Война закончится нашей победой, поскольку правда за нами", — отметил Порошенко.

К посту украинский лидер прикрепил видео, в котором назвал украинские войска "самыми лучшими вооруженными силами".

"Война закончится нашей победой — у меня в этом нет никаких сомнений. Не только потому, что у нас лучшие вооруженные силы, не только потому, что мы защищаем родную землю, не только потому, что украинцы разрушили все сценарии Путина о Новороссии, Малороссии, расколе страны и обо всем в этом духе, в том числе потому, что с нами правда. И в Страстную неделю могу сказать, что с нами Господь Бог и мы победим", — заключил президент страны в своем ролике.

Новый формат АТО

Ранее Порошенко объявил о планах Киева завершить в мае режим "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе и о переходе к "другому формату обороны страны". Украинский лидер напомнил о принятом Радой законе о реинтеграции Донбасса, согласно которому вводятся новые меры по применению вооруженных сил.

Такие действия Порошенко объяснил необходимостью "держать порох сухим".

"Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства", — сказал он.

Помимо этого, президент Украины рассказал о новом назначении. Формат АТО будет переведен в военную операцию под руководством генерала Наева.

"Мной назначен генерал Наев, опытный военный, решительный, с уникальным военным опытом", — отметил Порошенко.

Киев в апреле 2014 года начал боевые действия против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно последним данным ООН, конфликт унес жизни более десяти тысяч человек.

Проблема урегулирования ситуации в Донбассе, в частности, обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, предписывающих шаги по деэскалации конфликта. При этом, несмотря на соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами конфликта не закончились.