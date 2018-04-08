Европейские лидеры выразили соболезнования в связи с инцидентом в Мюнстере

Спасатели в Мюнстере, где автомобиль въехал в толпу людей. Архивное фото

Спасатели в Мюнстере, где автомобиль въехал в толпу людей. Архивное фото

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Европейские лидеры выразили соболезнования в связи с инцидентом в немецком Мюнстере, где в результате наезда автомобиля на посетителей уличного кафе погибли два человека, десятки пострадали.

"Все мои мысли с жертвами атаки в Мюнстере. Франция разделяет боль Германии", — написал президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter

Кроме того, свою поддержку родным и близким пострадавших выразила Италия.

"Глава МИД Италии Анджелино Альфано: Италия рядом со всей Германией, с пострадавшими и семьями граждан, которых затронули ужасные события в Мюнстере", — сообщается в Twitter МИД Италии.

Австрия также соболезнуют тем, кого коснулись трагические события минувшей субботы.

"Ужасные новости из Мюнстера. Наши мысли с жертвами и их близкими. Надеемся на быстрое и полное выздоровление пострадавших", — написал канцлер Австрии Себастьян Курц на своей странице в Twitter

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека, в том числе водитель, погибли, 20 пострадали.

В МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердили, что за рулем автомобиля находился гражданин Германии. Таблоид Bild ранее сообщил, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей. Мужчина ранее пытался покончить с собой. Грузовик, на котором он совершил наезд, зарегистрирован на его имя. После происшествия предполагаемый виновник покончил с собой.