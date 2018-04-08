В Бразилии предотвратили попытку экс-президента сдаться властям

МЕХИКО, 8 апр — РИА Новости. Многочисленные сторонники экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва предотвратили в субботу его попытку сдаться властям страны.

Как передает канал Globo , сторонники не позволили Луле покинуть профсоюз металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где он находится уже два дня. Лула сел в машину, но, в конце концов, был вынужден вернуться в здание.

Ранее Лула заявил, что собирается исполнить судебный приказ о заключении в тюрьму. При этом в срок, отведенный ему властями (до 23.00 мск минувшей пятницы), он так и не осуществил добровольной сдачи.

В субботу судья верховного суда Бразилии Эдсон Факин отказал в апелляции Лулы да Силва на решение о помещении его в тюрьму. Это решение оставляет в силе вердикт судьи Сержиу Моро о возможности заключения Лулы под стражу. В пятницу предыдущая инстанция, высший суд Бразилии, также отказала адвокатам Лулы сразу в двух апелляциях.

В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.