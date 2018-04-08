"Лидеров Майдана — под суд". К чему приведут откровения снайпера Бубенчика

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. Генеральная прокуратура Украины сняла с активиста Майдана Ивана Бубенчика подозрения в умышленном убийстве двух сотрудников органов внутренних дел, хотя он сам в том признался. И это легко объяснить. Хваставшегося своими "подвигами" стрелка надо привлекать к уголовной ответственности, но это разрушит всю созданную Киевом картину героической "революции достоинства". РИА Новости разбиралось, способны ли откровения Бубенчика положить начало судебному процессу над организаторами Майдана.
"Я их убил в затылок"
Статья с признаниями Бубенчика "Я убил их в затылок, это правда" была опубликована еще в феврале 2016 года. Он этим откровенно хвастался и перед телекамерами.
Однако предпринятая спустя почти два года после фактической явки с повинной попытка привлечь его к суду предсказуемо наткнулась на мощное сопротивление. И вот подозрения в убийстве сняты, ходатайство об аресте отозвано, прокурора поменяли.
Адвокат Александр Горошинский защищает в процессе по делу Майдана бойцов спецподразделения "Беркут". Их обвиняют в массовых убийствах активистов в феврале 2014 года.
"Как адвокат, я не могу нарушать принцип презумпции невиновности. Но не задать вопросы тоже не могу. Человек сам признает свою вину, прокуратура подтверждает: он убил трех сотрудников милиции. Особое возмущение у меня вызывает то, что в интересах Бубенчика действуют высокопоставленные лица — депутаты Владимир Парасюк и Егор Соболев. Два министра готовы взять его на поруки. Генеральный прокурор Юрий Луценко, по сути, встал на сторону Бубенчика и мешает объективному расследованию. Чиновникам и депутатам не нужно, чтобы Бубенчик находился под следствием. Из этого можно сделать вывод: эти политики и активист действовали в связке", — говорит юрист.
По его мнению, многие в правительстве и среди депутатского корпуса опасаются: если Бубенчик начнет давать показания, всплывут "ненужные" фамилии. "Вполне вероятно, что некоторые процессуальные действия проводятся с одной целью — не позволить ему назвать конкретные имена и указать на обстоятельства, которые потом не спрячешь. Ведь тогда выяснится, что многие высокопоставленные лица, руководящие государством, — соучастники убийств сотрудников милиции. Мы готовим обращения Горбатюку (прокурору Сергею Горбатюку, ведущему дело Майдана. — Прим. ред.), чтобы разобраться в этом вопросе", — отмечает адвокат.
Скорая юридическая помощь активистам Майдана
Представитель Генпрокуратуры Украины Алексей Донской 3 апреля назвал этот закон ничтожным по причине его несоответствия уголовно-процессуальному кодексу. Он пояснил, что "любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен". Поэтому Бубенчика амнистия не должна коснуться. Кроме того, как указал Донской, снайперу-активисту инкриминировали умышленное убийство, а отнюдь не покушение на жизнь милиционеров.
Украинский юрист Елена Лукаш прокомментировала выводы надзорного ведомства в фейсбуке. "Некто Бубенчик, с гордостью рассказывавший, как стрелял в милицию именем "революции достоинства", должен отвечать "именем Украины", — пишет она.
Лукаш также нелицеприятно отозвалась о моральном облике и интеллектуальных способностях активистов Майдана. "Отмечу в который раз жестокость, тупость, жадность, лживость всех причастных к госперевороту и расследованию его последствий", — отметила она.
"Этим законом пытаются прикрывать тех, кто нападал на представителей правоохранительных органов. Луценко забрал дело Бубенчика из ведения департамента спецрасследований. Квалификация, которая была выбрана следствием, мешает применить этот закон и освободить его от ответственности. Поэтому пытаются переквалифицировать дело", — объясняет Горошинский.
Он добавляет, что показания активиста совпадают с показаниями грузинских снайперов относительно времени и способа совершения преступлений, а также сектора стрельбы по присутствовавшим на Майдане.
"Очевидные преступления"
Глава украинского Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной Елена Бережная напоминает, что "факт убийств, о которых говорит Бубенчик, подтверждается не только его личными показаниями, его бравадой". "В рамках уголовного дела по событиям на Майдане было бесспорно доказано с помощью экспертизы, что данное убийство — циничное, намеренное, умышленное — совершено Бубенчиком", — подчеркивает она.
По ее словам, Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной в 2014 году обратился к прокурору Международного уголовного суда (МУС) по поводу событий на Майдане. В компетенцию МУС, находящегося в Гааге, входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечества.
"Мы обратились в порядке статьи 15 Римского статута, которая дает прокурору право провести самостоятельно проверку и возбудить дело. Нами были переданы материалы об убийствах, совершенных Бубенчиком. Я уверена, что Международный уголовный суд будет вынужден возбудить уголовное дело по преступлениям против человечности и неконституционному перевороту, не дожидаясь смены власти на Украине. И суд поставит вопросы о привлечении к ответственности лиц, причастных к расстрелу на Майдане", — говорит Бережная.
Она считает, что уголовное преследование организаторов Майдана неизбежно. "Там длительная процедура, но есть убедительные доказательства. Суд над лидерами Майдана состоится в любом случае. Луценко сейчас просто тянет время, чтобы не вызвать предсказуемой реакции из-за бесспорных фактов. Факты известны и международному сообществу, и ООН, и ОБСЕ. Это очевидные преступления, которые власть желает прикрыть", — резюмирует она.