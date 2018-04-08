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"Лидеров Майдана — под суд". К чему приведут откровения снайпера Бубенчика

08:0008.04.2018
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© Фото : аккаунт Ивана Бубенчика в FacebookИван БубенчикИван Бубенчик
© Фото : аккаунт Ивана Бубенчика в Facebook

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. Генеральная прокуратура Украины сняла с активиста Майдана Ивана Бубенчика подозрения в умышленном убийстве двух сотрудников органов внутренних дел, хотя он сам в том признался. И это легко объяснить. Хваставшегося своими "подвигами" стрелка надо привлекать к уголовной ответственности, но это разрушит всю созданную Киевом картину героической "революции достоинства". РИА Новости разбиралось, способны ли откровения Бубенчика положить начало судебному процессу над организаторами Майдана.

"Я их убил в затылок"

Статья с признаниями Бубенчика "Я убил их в затылок, это правда" была опубликована еще в феврале 2016 года. Он этим откровенно хвастался и перед телекамерами.

Однако предпринятая спустя почти два года после фактической явки с повинной попытка привлечь его к суду предсказуемо наткнулась на мощное сопротивление. И вот подозрения в убийстве сняты, ходатайство об аресте отозвано, прокурора поменяли.

Адвокат Александр Горошинский защищает в процессе по делу Майдана бойцов спецподразделения "Беркут". Их обвиняют в массовых убийствах активистов в феврале 2014 года.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время столкновений с митингующими на площади Независимости в Киеве. 19 февраля 2014
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники правоохранительных органов во время столкновений с митингующими на площади Независимости в Киеве. 19 февраля 2014
Сотрудники правоохранительных органов Украины на площади Независимости в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
ГПУ обещает выяснить, убивал ли львовянин Бубенчик бойцов "Беркута"

"Как адвокат, я не могу нарушать принцип презумпции невиновности. Но не задать вопросы тоже не могу. Человек сам признает свою вину, прокуратура подтверждает: он убил трех сотрудников милиции. Особое возмущение у меня вызывает то, что в интересах Бубенчика действуют высокопоставленные лица — депутаты Владимир Парасюк и Егор Соболев. Два министра готовы взять его на поруки. Генеральный прокурор Юрий Луценко, по сути, встал на сторону Бубенчика и мешает объективному расследованию. Чиновникам и депутатам не нужно, чтобы Бубенчик находился под следствием. Из этого можно сделать вывод: эти политики и активист действовали в связке", — говорит юрист.

По его мнению, многие в правительстве и среди депутатского корпуса опасаются: если Бубенчик начнет давать показания, всплывут "ненужные" фамилии. "Вполне вероятно, что некоторые процессуальные действия проводятся с одной целью — не позволить ему назвать конкретные имена и указать на обстоятельства, которые потом не спрячешь. Ведь тогда выяснится, что многие высокопоставленные лица, руководящие государством, — соучастники убийств сотрудников милиции. Мы готовим обращения Горбатюку (прокурору Сергею Горбатюку, ведущему дело Майдана. — Прим. ред.), чтобы разобраться в этом вопросе", — отмечает адвокат.

Скорая юридическая помощь активистам Майдана

Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Майдан — заговор спецслужб". В Австрии к власти пришли противники Киева
В феврале 2014-го Верховная рада приняла закон об амнистии участников протестных акций на Майдане. Они фактически освобождались от уголовной ответственности за посягательства на жизнь сотрудников милиции. Инициаторы закона понимали, что "герои революции" могут угодить на скамью подсудимых и торопились их защитить. Нормативный акт принимался в спешке, с нарушением процедуры, предусмотренной конституцией. 

Представитель Генпрокуратуры Украины Алексей Донской 3 апреля назвал этот закон ничтожным по причине его несоответствия уголовно-процессуальному кодексу. Он пояснил, что "любой закон, который не отвечает порядку, прописанному в УПК, не может быть применен". Поэтому Бубенчика амнистия не должна коснуться. Кроме того, как указал Донской, снайперу-активисту инкриминировали умышленное убийство, а отнюдь не покушение на жизнь милиционеров.

Задержанный в наручниках. Архивное фото
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Украинский юрист Елена Лукаш прокомментировала выводы надзорного ведомства в фейсбуке. "Некто Бубенчик, с гордостью рассказывавший, как стрелял в милицию именем "революции достоинства", должен отвечать "именем Украины", — пишет она. 

Лукаш также нелицеприятно отозвалась о моральном облике и интеллектуальных способностях активистов Майдана. "Отмечу в который раз жестокость, тупость, жадность, лживость всех причастных к госперевороту и расследованию его последствий", — отметила она.

"Этим законом пытаются прикрывать тех, кто нападал на представителей правоохранительных органов. Луценко забрал дело Бубенчика из ведения департамента спецрасследований. Квалификация, которая была выбрана следствием, мешает применить этот закон и освободить его от ответственности. Поэтому пытаются переквалифицировать дело", — объясняет Горошинский. 

Надежда Савченко во время брифинга в Киеве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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ГПУ повторно допросит Савченко по делу о снайперах на Майдане
Адвокат указывает на то, что в распоряжении следствия достаточно фактов, позволяющих восстановить картину событий утра 20 февраля 2014-го в центре Киева. "Есть место, время и способ совершения убийств. Место — Майдан, время — примерно восемь утра 20 февраля 2014 года, способ — огнестрельные ранения. В это время погибли три безоружных сотрудника милиции. Они стояли в шеренгах, у них не было огнестрельного оружия, только дубинки. Установлено и оружие, из которого произведены выстрелы, — карабин "Сайга". Из такого же оружия стреляли и по майдановцам. И милиционеров, и майдановцев расстреливали с того места, где находился Бубенчик, по его собственным словам", — перечисляет Горошинский.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонники оппозиции несут раненого за баррикады на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонники оппозиции несут раненого за баррикады на площади Независимости в Киеве

Он добавляет, что показания активиста совпадают с показаниями грузинских снайперов относительно времени и способа совершения преступлений, а также сектора стрельбы по присутствовавшим на Майдане.  

"Очевидные преступления"

Глава украинского Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной Елена Бережная напоминает, что "факт убийств, о которых говорит Бубенчик, подтверждается не только его личными показаниями, его бравадой". "В рамках уголовного дела по событиям на Майдане было бесспорно доказано с помощью экспертизы, что данное убийство — циничное, намеренное, умышленное — совершено Бубенчиком", — подчеркивает она.

По ее словам, Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной в 2014 году обратился к прокурору Международного уголовного суда (МУС) по поводу событий на Майдане. В компетенцию МУС, находящегося в Гааге, входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечества.

Деревопереработка на Украине
© AFP 2018 / Yuriy Dyachyshyn
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"Мы обратились в порядке статьи 15 Римского статута, которая дает прокурору право провести самостоятельно проверку и возбудить дело. Нами были переданы материалы об убийствах, совершенных Бубенчиком. Я уверена, что Международный уголовный суд будет вынужден возбудить уголовное дело по преступлениям против человечности и неконституционному перевороту, не дожидаясь смены власти на Украине. И суд поставит вопросы о привлечении к ответственности лиц, причастных к расстрелу на Майдане", — говорит Бережная. 

Она считает, что уголовное преследование организаторов Майдана неизбежно. "Там длительная процедура, но есть убедительные доказательства. Суд над лидерами Майдана состоится в любом случае. Луценко сейчас просто тянет время, чтобы не вызвать предсказуемой реакции из-за бесспорных фактов. Факты известны и международному сообществу, и ООН, и ОБСЕ. Это очевидные преступления, которые власть желает прикрыть", — резюмирует она.

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