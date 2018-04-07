Наезд грузовика на людей в Мюнстере: теракт или приступ безумия?

23:5407.04.2018
(обновлено: 23:57 07.04.2018)
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БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. Три человека погибли, 20 получили ранения в результате наезда малолитражного грузовика на группу посетителей уличного кафе Kiepenkerl в историческом центре немецкого города Мюнстер в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Среди погибших — виновник трагедии, который, предположительно, находился на рулем автомобиля. По данным полиции, он покончил с собой. Инцидент произошел около 15.30 по местному времени (16.30 мск). В связи с теплой погодой, которая установилась в Германии буквально в последние дни, за столиками, установленными на улице возле кафе, было особенно много людей.
Нет исламистского контекста
Глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль подтвердил, что въехавшим на грузовике в толпу в Мюнстере был гражданин Германии и что исламистского контекста пока не выявлено.
"Преступник, который после трех часов дня намеренно въехал в толпу людей… был гражданином Германии, а не беженцем, как это вновь повсюду предполагалось", — заявил Ройль, его заявление транслировал телеканал n-tv. При этом министр оговорился, что расследование пока находится на очень раннем этапе.
"Детали сейчас выясняются. Поэтому сказать, каковы были причины, пока невозможно. В настоящее время ничто не говорит о том, что есть исламистский след, но нужно подождать, расследование идет во всех направлениях", — добавил Ройль.
Психически нездоровый?
Таблоид Bild сообщил, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей. Мужчина ранее пытался покончить с собой. Грузовик, на котором он совершил наезд, зарегистрирован на его имя.
Полиция провела в субботу обыск в его доме, по данным Bild, спецназ искал следы взрывчатки. В грузовике на месте происшествия полиция обнаружила подозрительный предмет, в этой связи на близлежащих улицах прошла эвакуация людей. По данным на 23.00 мск, полиция начала подготовку к подрыву подозрительного предмета, для эвакуированных жильцов соседних домов был организован городской пункт сбора. Об этом сообщил телеканал n-tv.
В субботу, 7 апреля, на северо-западе Германии грузовик врезался в уличную террасу кафе, где находились люди.
При атаке погибли три человека, пострадали около 50.
Полиция сообщила, что предполагаемый нападавший покончил с собой.
Свидетели утверждают, что из грузовика во время инцидента выпрыгнули два человека и скрылись, эту информацию проверяют.
Правоохранители перекрыли центр города в поисках взрывчатки.
Полиция также сообщила, что в грузовике, протаранившем посетителей уличного кафе, был обнаружен подозрительный предмет.
По сообщениям СМИ, за рулем въехавшей в толпу машины находился психически неуравновешенный человек.
Издание Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что произошедшее рассматривается как теракт.
По словам очевидцев, из грузовика после атаки выбежали несколько человек. Полиция пока не подтвердила эту информацию.
Однако официальный представитель позиции считает заявления о теракте преждевременными.
Россияне не пострадали при атаке в Мюнстере.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал атаку в Мюнстере ужасающим актом насилия.
В Совфеде предложили немецким правоохранителям помощь в расследовании инцидента.
В последнее время в Европе распространились случае наезда автомобилей на пешеходов. Теракты, как правило, происходят на центральных площадях во время массовых мероприятий и приводят к большому числу жертв.
Наиболее масштабным терактом с использованием грузовика считается ЧП во Франции в 2016 году. Тогда на набережной Ниццы под колесами грузовика погибли 86 человек.
Мотивы неизвестны
Официальный представитель полиции Мюнстера Андреас Боде заявил журналистам в субботу, что у правоохранительных органов пока нет сведений о мотивах преступника. Он также заявил, что говорить о теракте применительно к случившемуся преждевременно — следственные мероприятия продолжаются.
Боде также заявил, что есть свидетельские показания о том, что в грузовике находились несколько человек, после совершения наезда они убежали. Эта информация пока не получила подтверждения, однако она проверяется.
Россияне не пострадали
Генконсульство России в Бонне находится в контакте с земельным и городским управлением полиции в связи с ситуацией в Мюнстере, информации об убитых или пострадавших российских гражданах пока не поступало, сообщил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в ФРГ Денис Микерин.
В Ростуризме отметили, что российских туристов среди пострадавших в результате инцидента в Мюнстере не было, однако "возможно нахождение незначительного количества индивидуальных туристов". Посольство и Ростуризм призвали их соблюдать спокойствие, следовать указаниям местных властей.
Ростуризм также призвал российских туристов в Мюнстере соблюдать спокойствие и проявлять бдительность, не приближаться к месту происшествия, а также следовать указаниям местных властей. В генконсульстве РФ в Бонне работает экстренный номер телефона для родственников россиян, которые находятся в настоящее время в регионе Мюнстера.
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Оперативные службы прибыли на место теракта в немецком Мюнстере
Меркель потрясена
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что глубоко потрясена "чудовищным происшествием" в Мюнстере, где грузовик наехал на людей. Она добавила, что находится в тесном контакте с вице-канцлером Олафом Шольцем, главой МИД ФРГ Хорстом Зеехофером, а также с властями Северного Рейна-Вестфалии в связи с инцидентом. О том, что расследование курируется из Берлина, заявил ранее и министр внутренних дел Зеехофер.
Меркель пообещала сделать "все возможное" для расследования инцидента, а также для поддержки пострадавших и родственников жертв трагедии. Она добавила, что выражает личную благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые работают на месте трагедии.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал атаку в Мюнстере ужасающим и тяжким актом насилия, выразил слова поддержки близким жертв и пострадавшим.
Соболезнования
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии и канцлеру ФРГ в связи с трагедией в Мюнстере, сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер "попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", говорится в сообщении пресс-службы.
Соболезнования в связи с инцидентом в немецком Мюнстере выразили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.