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Трагедия в Мюнстере: жители рассказали о потрясшей город атаке

Сюжет:
Наезд грузовика на толпу в Германии (30)
22:0907.04.2018
(обновлено: 22:11 07.04.2018)
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© AP Photo / Dpa / Friso GentschПолицейские в Мюнстере, где автомобиль въехал в толпу людей. 7 апреля 2018Полицейские в Мюнстере, где автомобиль въехал в толпу людей. 7 апреля 2018
© AP Photo / Dpa / Friso Gentsch

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Немецкий Мюнстер, где ранее произошел наезд грузовика на людей, отдыхавших на террасе одного из ресторанов в историческом центре, известен не только как важный судебный и административный центр земли Северный Рейн — Вестфалия, но и как город, привлекающий иностранцев. Французы и итальянцы, работающие в Мюнстере и находившиеся в непосредственной близости от места трагедии, рассказали западным СМИ об инциденте.

Полиция рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018
© REUTERS / Staff
Очевидцы рассказали подробности об атаке в Мюнстере
Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, 20 пострадали. Представитель городской полиции Андреас Боде заявил, что "говорить о теракте еще рано".

Место происшествия

По словам владельца одного из ресторанов Мюнстера Лино Балди, район происшествия является "очень туристической частью старого города".

"Сегодня улицы заполнены, потому что погода хорошая, температура поднялась с 12 до 25 градусов. В это время полно клиентов. Поскольку сегодня суббота, тут рядом открыт рынок", — рассказал Балди телеканалу TG24 Sky.

Владелец еще одного ресторана рядом с местом происшествия Патрик Каммарата рассказал итальянской газете Repubblica, что в непосредственной близости от кафе, где произошел наезд, "находились около 200 человек".

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Оперативные службы прибыли на место теракта в немецком Мюнстере

Полиция и молчание

Полицейские рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018
© AFP 2018 / Dpa / Bernd Thissen
СМИ рассказали о водителе, наехавшем на людей в Мюнстере
По словам очевидцев, сразу после инцидента центр города наводнили вооружённые сотрудники полиции и кареты скорой помощи. Правоохранительные органы оцепили место трагедии и отказывались давать какие-либо комментарии о происходящем.

"Во время инцидента я был на обеденном перерыве, дома. Нам рассказали, что произошла авария, и мы с шефом направились в ресторан, однако нас не пустили. Там было много полиции, они были вооружены винтовками", — рассказал французской радиостанции France Info 23-летний Гомез, сотрудник ресторана неподалеку от места происшествия.

"Я сейчас нахожусь в Мюнстере, проезжаю по улицам. Везде по городу проводят проверки. Везде вооруженные полицейские", — поделился своими наблюдениями фотограф радиостанции Кристоф Рейхвейн.

По словам Балди, "везде полно полиции, никто не может зайти в зону оцепления или выйти из нее".

"Мы все еще не понимаем, что происходит, никто ничего не рассказывает. Тут дюжины полицейских и кареты скорой помощи. Также вертолет контролирует оцепленную зону и центр города", — заключил он.

Наезд грузовика на толпу в Германии
© REUTERS / StaffВ субботу, 7 апреля, на северо-западе Германии грузовик врезался в уличную террасу кафе, где находились люди.Полиция рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018
© REUTERS / Staff
В субботу, 7 апреля, на северо-западе Германии грузовик врезался в уличную террасу кафе, где находились люди.
© AFP 2018 / Dpa / Bernd Thissen При атаке погибли три человека, пострадали около 50.Офицеры полиции рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018
© AFP 2018 / Dpa / Bernd Thissen
При атаке погибли три человека, пострадали около 50.
© AP Photo / DpaПолиция сообщила, что предполагаемый нападавший покончил с собой.Полицейские в центре Мюнстера, где произошел наезд, Германия. 7 апреля 2018
© AP Photo / Dpa
Полиция сообщила, что предполагаемый нападавший покончил с собой.
© AFP 2018 / DpaСвидетели утверждают, что из грузовика во время инцидента выпрыгнули два человека и скрылись, эту информацию проверяют.Пожарные рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018
© AFP 2018 / Dpa
Свидетели утверждают, что из грузовика во время инцидента выпрыгнули два человека и скрылись, эту информацию проверяют.
© AP Photo / Dpa / Bernd Thissen Правоохранители перекрыли центр города в поисках взрывчатки.Полицейские в Мюнстере, где автомобиль въехал в толпу людей. 7 апреля 2018
© AP Photo / Dpa / Bernd Thissen
Правоохранители перекрыли центр города в поисках взрывчатки.
© AFP 2018 / Dpa / Bernd Thissen Полиция также сообщила, что в грузовике, протаранившем посетителей уличного кафе, был обнаружен подозрительный предмет.Спасатели рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018
© AFP 2018 / Dpa / Bernd Thissen
Полиция также сообщила, что в грузовике, протаранившем посетителей уличного кафе, был обнаружен подозрительный предмет.
© REUTERS / NonstopNewsПо сообщениям СМИ, за рулем въехавшей в толпу машины находился психически неуравновешенный человек.Полиция рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018
© REUTERS / NonstopNews
По сообщениям СМИ, за рулем въехавшей в толпу машины находился психически неуравновешенный человек.
© AP Photo / Ferdinand OstropИздание Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что произошедшее рассматривается как теракт.Полиция рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Издание Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что произошедшее рассматривается как теракт.
© AP Photo / Dpa / Martin RupikПо словам очевидцев, из грузовика после атаки выбежали несколько человек. Полиция пока не подтвердила эту информацию.Спасательные вертолеты стоят в Мюнстере, где автомобиль въехал в толпу людей. 7 апреля 2018
© AP Photo / Dpa / Martin Rupik
По словам очевидцев, из грузовика после атаки выбежали несколько человек. Полиция пока не подтвердила эту информацию.
© AP Photo / DpaОднако официальный представитель позиции считает заявления о теракте преждевременными.Пожарные в центре Мюнстера, где произошел теракт, Германия. 7 апреля 2018
© AP Photo / Dpa
Однако официальный представитель позиции считает заявления о теракте преждевременными.
© REUTERS / NonstopNewsРоссияне не пострадали при атаке в Мюнстере.Скорая помощь рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018
© REUTERS / NonstopNews
Россияне не пострадали при атаке в Мюнстере.
© REUTERS / NonstopNewsПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал атаку в Мюнстере ужасающим актом насилия.Полиция рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018
© REUTERS / NonstopNews
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал атаку в Мюнстере ужасающим актом насилия.
© AP Photo / Dpa / Bernd Thissen В Совфеде предложили немецким правоохранителям помощь в расследовании инцидента.Офицеры полиции рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018
© AP Photo / Dpa / Bernd Thissen
В Совфеде предложили немецким правоохранителям помощь в расследовании инцидента.
© AP Photo / DpaВ последнее время в Европе распространились случае наезда автомобилей на пешеходов. Теракты, как правило, происходят на центральных площадях во время массовых мероприятий и приводят к большому числу жертв.Полицейские в центре Мюнстера, где произошел наезд, Германия. 7 апреля 2018
© AP Photo / Dpa
В последнее время в Европе распространились случае наезда автомобилей на пешеходов. Теракты, как правило, происходят на центральных площадях во время массовых мероприятий и приводят к большому числу жертв.
© AP Photo / DpaНаиболее масштабным терактом с использованием грузовика считается ЧП во Франции в 2016 году. Тогда на набережной Ниццы под колесами грузовика погибли 86 человек.Пожарные в центре Мюнстера, где произошел наезд, Германия. 7 апреля 2018
© AP Photo / Dpa
Наиболее масштабным терактом с использованием грузовика считается ЧП во Франции в 2016 году. Тогда на набережной Ниццы под колесами грузовика погибли 86 человек.
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Шокированный город 

Полицейские рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018
© AFP 2018 / Dpa / Friso Gentsch
В мюнстерской атаке не нашли признаков исламизма
Оцепление и неизвестность напугало и опустошило "спокойный, многонациональный" немецкий город. "Весь Мюнстер сейчас перекрыт. Все закрыто", — рассказывает Гомез. Ему вторит Каммарата: "Сейчас город практически вымер".

Балди с горечью отмечает, что местные и туристы не ожидали столкнуться с подобным в Мюнстере и шокированы произошедшим.

"Это очень спокойный и многонациональный город. Люди шокированы тем, что произошло", — заключил владелец ресторана.

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Наезд грузовика на людей в Мюнстере
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