Трагедия в Мюнстере: жители рассказали о потрясшей город атаке

Наезд грузовика на толпу в Германии (30)

Полицейские в Мюнстере, где автомобиль въехал в толпу людей. 7 апреля 2018

Полицейские в Мюнстере, где автомобиль въехал в толпу людей. 7 апреля 2018

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Немецкий Мюнстер, где ранее произошел наезд грузовика на людей, отдыхавших на террасе одного из ресторанов в историческом центре, известен не только как важный судебный и административный центр земли Северный Рейн — Вестфалия, но и как город, привлекающий иностранцев. Французы и итальянцы, работающие в Мюнстере и находившиеся в непосредственной близости от места трагедии, рассказали западным СМИ об инциденте.

Место происшествия

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, 20 пострадали. Представитель городской полиции Андреас Боде заявил, что "говорить о теракте еще рано".

По словам владельца одного из ресторанов Мюнстера Лино Балди, район происшествия является "очень туристической частью старого города".

"Сегодня улицы заполнены, потому что погода хорошая, температура поднялась с 12 до 25 градусов. В это время полно клиентов. Поскольку сегодня суббота, тут рядом открыт рынок", — рассказал Балди телеканалу TG24 Sky.

Владелец еще одного ресторана рядом с местом происшествия Патрик Каммарата рассказал итальянской газете Repubblica, что в непосредственной близости от кафе, где произошел наезд, "находились около 200 человек".

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Полиция и молчание

По словам очевидцев, сразу после инцидента центр города наводнили вооружённые сотрудники полиции и кареты скорой помощи. Правоохранительные органы оцепили место трагедии и отказывались давать какие-либо комментарии о происходящем.

"Во время инцидента я был на обеденном перерыве, дома. Нам рассказали, что произошла авария, и мы с шефом направились в ресторан, однако нас не пустили. Там было много полиции, они были вооружены винтовками", — рассказал французской радиостанции France Info 23-летний Гомез, сотрудник ресторана неподалеку от места происшествия.

"Я сейчас нахожусь в Мюнстере, проезжаю по улицам. Везде по городу проводят проверки. Везде вооруженные полицейские", — поделился своими наблюдениями фотограф радиостанции Кристоф Рейхвейн.

По словам Балди, "везде полно полиции, никто не может зайти в зону оцепления или выйти из нее".

"Мы все еще не понимаем, что происходит, никто ничего не рассказывает. Тут дюжины полицейских и кареты скорой помощи. Также вертолет контролирует оцепленную зону и центр города", — заключил он.

Шокированный город

Оцепление и неизвестность напугало и опустошило "спокойный, многонациональный" немецкий город. "Весь Мюнстер сейчас перекрыт. Все закрыто", — рассказывает Гомез. Ему вторит Каммарата: "Сейчас город практически вымер".

Балди с горечью отмечает, что местные и туристы не ожидали столкнуться с подобным в Мюнстере и шокированы произошедшим.

"Это очень спокойный и многонациональный город. Люди шокированы тем, что произошло", — заключил владелец ресторана.