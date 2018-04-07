Трагедия в Мюнстере: жители рассказали о потрясшей город атаке

22:0907.04.2018
(обновлено: 22:11 07.04.2018)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Немецкий Мюнстер, где ранее произошел наезд грузовика на людей, отдыхавших на террасе одного из ресторанов в историческом центре, известен не только как важный судебный и административный центр земли Северный Рейн — Вестфалия, но и как город, привлекающий иностранцев. Французы и итальянцы, работающие в Мюнстере и находившиеся в непосредственной близости от места трагедии, рассказали западным СМИ об инциденте.
Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, 20 пострадали. Представитель городской полиции Андреас Боде заявил, что "говорить о теракте еще рано".
Место происшествия
По словам владельца одного из ресторанов Мюнстера Лино Балди, район происшествия является "очень туристической частью старого города".
"Сегодня улицы заполнены, потому что погода хорошая, температура поднялась с 12 до 25 градусов. В это время полно клиентов. Поскольку сегодня суббота, тут рядом открыт рынок", — рассказал Балди телеканалу TG24 Sky.
Владелец еще одного ресторана рядом с местом происшествия Патрик Каммарата рассказал итальянской газете Repubblica, что в непосредственной близости от кафе, где произошел наезд, "находились около 200 человек".
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Оперативные службы прибыли на место теракта в немецком Мюнстере
Полиция и молчание
По словам очевидцев, сразу после инцидента центр города наводнили вооружённые сотрудники полиции и кареты скорой помощи. Правоохранительные органы оцепили место трагедии и отказывались давать какие-либо комментарии о происходящем.
"Во время инцидента я был на обеденном перерыве, дома. Нам рассказали, что произошла авария, и мы с шефом направились в ресторан, однако нас не пустили. Там было много полиции, они были вооружены винтовками", — рассказал французской радиостанции France Info 23-летний Гомез, сотрудник ресторана неподалеку от места происшествия.
"Я сейчас нахожусь в Мюнстере, проезжаю по улицам. Везде по городу проводят проверки. Везде вооруженные полицейские", — поделился своими наблюдениями фотограф радиостанции Кристоф Рейхвейн.
По словам Балди, "везде полно полиции, никто не может зайти в зону оцепления или выйти из нее".
"Мы все еще не понимаем, что происходит, никто ничего не рассказывает. Тут дюжины полицейских и кареты скорой помощи. Также вертолет контролирует оцепленную зону и центр города", — заключил он.
В субботу, 7 апреля, на северо-западе Германии грузовик врезался в уличную террасу кафе, где находились люди.
При атаке погибли три человека, пострадали около 50.
Полиция сообщила, что предполагаемый нападавший покончил с собой.
Свидетели утверждают, что из грузовика во время инцидента выпрыгнули два человека и скрылись, эту информацию проверяют.
Правоохранители перекрыли центр города в поисках взрывчатки.
Полиция также сообщила, что в грузовике, протаранившем посетителей уличного кафе, был обнаружен подозрительный предмет.
По сообщениям СМИ, за рулем въехавшей в толпу машины находился психически неуравновешенный человек.
Издание Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что произошедшее рассматривается как теракт.
По словам очевидцев, из грузовика после атаки выбежали несколько человек. Полиция пока не подтвердила эту информацию.
Однако официальный представитель позиции считает заявления о теракте преждевременными.
Россияне не пострадали при атаке в Мюнстере.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал атаку в Мюнстере ужасающим актом насилия.
В Совфеде предложили немецким правоохранителям помощь в расследовании инцидента.
В последнее время в Европе распространились случае наезда автомобилей на пешеходов. Теракты, как правило, происходят на центральных площадях во время массовых мероприятий и приводят к большому числу жертв.
Наиболее масштабным терактом с использованием грузовика считается ЧП во Франции в 2016 году. Тогда на набережной Ниццы под колесами грузовика погибли 86 человек.
Шокированный город
Оцепление и неизвестность напугало и опустошило "спокойный, многонациональный" немецкий город. "Весь Мюнстер сейчас перекрыт. Все закрыто", — рассказывает Гомез. Ему вторит Каммарата: "Сейчас город практически вымер".
Балди с горечью отмечает, что местные и туристы не ожидали столкнуться с подобным в Мюнстере и шокированы произошедшим.
"Это очень спокойный и многонациональный город. Люди шокированы тем, что произошло", — заключил владелец ресторана.