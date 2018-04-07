Племянница Скрипаля обратилась к Терезе Мэй

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

МОСКВА, 7 апр — РИА новости. Племянница Сергей Скрипаля Виктория в эфире Sky News обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой помочь получить визу. Об этом сообщает Sputnik. © РИА Новости / Алексей Филиппов Перейти в фотобанк Сергей Скрипаль пришел в себя и может говорить, сообщают СМИ

Виктория Скрипаль, которой ранее отказали в получении британской визы, в своем обращении к Мэй заявила, что в первую очередь хочет навестить своего дядю и двоюродную сестру, чтобы передать информацию об их здоровье бабушке.

"Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в его эпицентре находятся живые люди. Это наша семья, которой сейчас нужно быть вместе", — сказала Виктория.

Ранее СМИ сообщили, что сам Скрипаль пришел в сознание и может разговаривать.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. В Лондоне утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры. Россия все обвинения категорически отрицает.

Великобритания в качестве ответа выслала 23 российских дипломата, позже в знак солидарности то же самое сделали часть стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Австралия, Украина и еще несколько государств. Россия ответила зеркальными мерами.

В конце прошлой недели Юлия Скрипаль пришла в себя, а через несколько дней выступила с заявлением, сообщив, что чувствует себя все лучше и лучше.