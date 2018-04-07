Полиция уточнила число жертв атаки в Мюнстере

Наезд грузовика на толпу в Германии (30)

Спасатели в Мюнстере, где автомобиль въехал в толпу людей. 7 апреля 2018

Спасатели в Мюнстере, где автомобиль въехал в толпу людей. 7 апреля 2018

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Жертвами атаки в немецком Мюнстере стали два человека, третьим погибшим был водитель грузовика, заявил на пресс-конференции глава МВД федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль.

Ранее сообщалось, что в результате наезда грузовика на группу людей в центре Мюнстера погибли три человека, водитель покончил с собой. Пострадали 20 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии.

"Погибли три человека — две жертвы атаки и нападавший, который покончил с собой. В сумме трое", — приводят слова регионального министра Sueddeutsche Zeitung, FAZ и Zeit.