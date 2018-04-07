Капитан российского судна "Норд" встретился с адвокатами

Капитан задержанного в Бердянске судна Норд Владимир Горбенко с адвокатами на стоп-кадре видеозаписи обращения, распространенного в социальных сетях

Капитан задержанного в Бердянске судна Норд Владимир Горбенко с адвокатами на стоп-кадре видеозаписи обращения, распространенного в социальных сетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Капитану крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимиру Горбенко, который находится в украинском изоляторе временного содержания, передали продукты и средства личной гигиены, сообщил в субботу РИА Новости его адвокат Дмитрий Щербина.

Херсонский городской суд в пятницу арестовал капитана на два месяца с правом внести залог в 35 тысяч рублей. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства" и грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли залог, но получить подтверждение, что средства ушли на казначейский счет, не смогли. Защита рассчитывает на освобождение Горбенко 10 апреля.

"Мы сегодня побывали в изоляторе, передали средства личной гигиены, сменную одежду и пакеты с продуктами", — сказал Щербина. По его словам, капитан сохраняет надежду на свое освобождение.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".

На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Капитану инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства" и грозит до пяти лет лишения свободы.