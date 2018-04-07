Сестра Надежды Савченко поздравила украинцев "пасхальными" гранатами

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сестра внефракционного депутата Рады Надежды Савченко поздравила украинцев с наступающей Пасхой и выложила в Facebook фото "пасхальных" гранат.

"Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", — подписала Вера Савченко фото, на котором изображены гранаты с надписями "Христос воскресе".

Ранее Верховная рада дала согласие на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом Владимиром Путиным, после чего вернулась на родину.