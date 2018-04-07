Выдавший Никулина в США глава чешского минюста объявил об уходе из политики

ПРАГА, 7 апр – РИА Новости. Глава минюста Чехии Роберт Пеликан, неделю назад решивший выдать в США обвиняемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина, объявил в субботу о своем предстоящем уходе из правительства и из политики.
"Я не предоставлю президенту (Милошу Земану) возможности проигнорировать меня при назначении нового правительства. В новом кабинете меня уже не будет", — заявил Пеликан журналистам.
Ранее глава минюста рассказал депутатам парламента, что Земан дважды вызывал его и в весьма настойчивой форме рекомендовал выдать Никулина не в США, как это определил верховный суд в Праге, а в Россию. Как предполагали местные СМИ, за "ослушание" Земан наверняка не допустит включения Пеликана в новый кабинет, переговоры о котором идут сейчас.
Пеликан заявил, что никогда не считал политику своим жизненным уделом и лишь на короткий период оторвался ради нее от своих любимых занятий – юриспруденции и преподавательской работы, к которым теперь с удовольствием вернется. С нового учебного года Пеликан снова будет преподавать на юрфаке Карлова университета в Праге и работать адвокатом.
В МИД России ранее заявили, что Москва будет предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов Никулина, которого Чехия выдала США. Российская сторона расценивает принятое Прагой решение как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества, отмечало министерство.