В Тунисе в ДТП с автобусами пострадали более 70 человек

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Жертвами столкновения двух автобусов на севере Туниса стали два человека, еще более 70 получили ранения, водители будут привлечены к ответственности за случившееся, сообщает радиостанция Mosaique FM.

Столкновение двух автобусов, перевозивших сотрудников пошивочного завода, произошло утром в субботу в округе Мокнин, вилайет Монастир. В результате два человека погибли, еще 75 получили ранения различной степени тяжести, среди них трое — в тяжелом состоянии. Девять карет скорой помощи работали на месте происшествия.

Как заявил прокурор республики Фарид Бен Джа, один из водителей задержан за "непреднамеренное причинение увечий и смерти в результате ДТП, которое произошло из-за игнорирования дорожных знаков". Второй водитель будет привлечен к ответственности за "отсутствие необходимых разрешений".