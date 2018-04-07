В Тунисе в ДТП с автобусами пострадали более 70 человек

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Жертвами столкновения двух автобусов на севере Туниса стали два человека, еще более 70 получили ранения, водители будут привлечены к ответственности за случившееся, сообщает радиостанция Mosaique FM.
Как заявил прокурор республики Фарид Бен Джа, один из водителей задержан за "непреднамеренное причинение увечий и смерти в результате ДТП, которое произошло из-за игнорирования дорожных знаков". Второй водитель будет привлечен к ответственности за "отсутствие необходимых разрешений".