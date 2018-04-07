БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. Полиция в Мюнстере заявила о том, что в грузовике, протаранившем посетителей уличного кафе, обнаружен подозрительный предмет, заявил телеканал N24 со ссылкой на официального представителя ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих на улице посетителей ресторана в историческом центре Мюнстера наехал малолитражный грузовик. По последним данным, жертвами стали три человека, 20 пострадали, из них 6 тяжело. Предположительно, речь идет о теракте. Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие, однако конкретных цифр нет. В настоящее время исторический центр города перекрыт, полиция призывает горожан уйти с улиц.
По данным СМИ, водитель грузовика покончил с собой.