Во въехавшем в толпу в Мюнстере грузовике обнаружили подозрительный предмет

Полиция рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018

Полиция рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018

БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. Полиция в Мюнстере заявила о том, что в грузовике, протаранившем посетителей уличного кафе, обнаружен подозрительный предмет, заявил телеканал N24 со ссылкой на официального представителя ведомства.

"В грузовике обнаружен подозрительный предмет, об этом сообщил нам официальный представитель полиции. В этой связи на месте происшествия сохраняется оцепление. Он не уточнил, о каком именно предмете идет речь", — сообщил телеканал в прямом эфире.

Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих на улице посетителей ресторана в историческом центре Мюнстера наехал малолитражный грузовик. По последним данным, жертвами стали три человека, 20 пострадали, из них 6 тяжело. Предположительно, речь идет о теракте. Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие, однако конкретных цифр нет. В настоящее время исторический центр города перекрыт, полиция призывает горожан уйти с улиц.

По данным СМИ, водитель грузовика покончил с собой.