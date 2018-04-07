Полиция ищет взрывчатку в грузовике, наехавшем на людей в Мюнстере

Полиция рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018

Полиция рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018

БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. Полиция ищет взрывчатку в грузовике, который совершил наезд на людей в историческом центре немецкого Мюнстера, сообщил с места происшествия корреспондент телеканала N24.

"Речь идет о проверке грузовика на наличие взрывчатки", — заявил он и добавил, что с этим связано перекрытие улиц в центре Мюнстера и привлечение к операции собак и полицейских вертолетов. На месте также работают спасатели. Репортер добавил, что полиция пока официально не подтвердила эту информацию.

О том, что полиция ищет взрывчатку на месте происшествия в Мюнстере, ранее сообщили некоторые немецкие СМИ.

Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих на улице посетителей ресторана в историческом центре Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали. Предположительно, речь идет о теракте. Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие, но конкретных цифр нет. Полиция призывает горожан уйти с улиц.

По данным СМИ, водитель грузовика покончил с собой.