Полиция ищет взрывчатку в грузовике, наехавшем на людей в Мюнстере

БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. Полиция ищет взрывчатку в грузовике, который совершил наезд на людей в историческом центре немецкого Мюнстера, сообщил с места происшествия корреспондент телеканала N24.
О том, что полиция ищет взрывчатку на месте происшествия в Мюнстере, ранее сообщили некоторые немецкие СМИ.
Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих на улице посетителей ресторана в историческом центре Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали. Предположительно, речь идет о теракте. Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие, но конкретных цифр нет. Полиция призывает горожан уйти с улиц.
По данным СМИ, водитель грузовика покончил с собой.