В посольстве не знают о пострадавших в Мюнстере россиянах

Полиция рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018

Полиция рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018

БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. В настоящее время информации о погибших россиянах в результате наезда грузовика на людей в Мюнстере не поступало, заявил пресс-атташе посольства России в ФРГ Денис Микерин.

"Генеральное консульство России в Бонне находится в контакте с земельным и городским управлением полиции. К настоящему моменту информации о российских гражданах среди жертв этого происшествия не поступало", — сообщил он.

Микерин добавил, что окончательные данные будут известны после установления личностей всех пострадавших.

Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих на улице посетителей ресторана в историческом центре Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали. Предположительно, речь идет о теракте. Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие, однако конкретных цифр нет. В настоящее время исторический центр города перекрыт, полиция призывает горожан уйти с улиц.

По данным СМИ, водитель грузовика покончил с собой.