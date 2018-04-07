Пролив Босфор временно закрыли для прохода судов

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пролив Босфор временно закрыт для прохода судов после того, как сухогруз врезался в прибрежное здание, пишет турецкая газета Daily Sabah.

Инцидент произошел примерно в 16.00 по местному времени (совпадает с мск) в историческом районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула. Следовавшее из Египта на Украину судно Vitaspirit, зарегистрированное на Мальте, врезалось в стоящий на берегу особняк рядом с Мостом султана Мехмеда Фатиха. Из-за неполадок с рулем сухогруз не смог быстро сманеврировать, чтобы избежать столкновения.

В результате инцидента никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения: была разрушена выходящая на воду стена на втором и третьем этажах. По информации газеты, разрушенный особняк был построен в XVIII веке и оценивается в 85 миллионов долларов. Последние несколько лет он использовался для проведения концертов и свадеб.

Опасности для экологии в районе происшествия нет.