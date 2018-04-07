Водитель грузовика, въехавшего в толпу в Мюнстере, покончил с собой

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Водитель въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере на западе Германии покончил с собой, пишет Focus со ссылкой на полицию.

Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих людей в центре Мюнстера наехал грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали. Предположительно, речь идет о теракте. Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие.

"Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции мертв. Он покончил с собой, подтвердила полиция", — пишет издание.

Как следует из публикуемых в немецких СМИ фотографий, грузовик наехал на группу людей, сидевших на улице за столиками одного из кафе. Вокруг разбросаны столы и стулья.