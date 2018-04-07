Немецкая полиция рассматривает версию теракта, сообщили СМИ

Наезд грузовика на толпу в Германии (2)

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Инцидент в Мюнстере на юге Германии рассматривается как теракт, пишет Rheinische Post со ссылкой на источники в полиции.

Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих людей в центре Мюнстера наехал грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали. Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие.

"Как сообщают источники в полиции, речь идет о теракте", — пишет газета.