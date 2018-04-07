Сергей Скрипаль пришел в себя и может говорить, сообщают СМИ

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у паба Mill, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у паба Mill, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль пришел в себя и уже может разговаривать. Об этом сообщила ведущая новостной программы в прямом эфире телеканала Sky News. © РИА Новости / Алексей Филиппов Перейти в фотобанк Экс-глава ОЗХО назвал поспешными выводы Британии в деле Скрипалей

По ее словам, полиция вскоре сможет поговорить с главной персоной инцидента в Солсбери.

По данным телеканала, бывший агент больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, пребывает в сознании и может общаться.

В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

В Лондоне уверены, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Британские власти утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры. Россия все обвинения категорически отрицает.

Великобритания в качестве ответа выслала 23 российских дипломата, позже в знак солидарности то же самое сделали более половины стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Австралия, Украина и еще несколько государств. Россия ответила зеркальными мерами.

В конце прошлой недели стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя, а через несколько дней выступила с заявлением, сообщив, что чувствует себя все лучше и лучше.