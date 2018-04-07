Смертельная схватка рыси с гремучей змеей попала на видео

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Жители штата Аризона сняли на видео схватку североамериканской рыси и гремучей змеи, которая произошла на проезжей части неподалеку от одного из частных домов. Видео было опубликовано на сайте Jukin Media.

Борьба длилась около минуты — в итоге победила рысь, которая ушла с добычей в зубах.

"К счастью, мы находились в машине. Если бы мы шли пешком, я бы точно не стала подходить поближе, а просто убежала. Оказаться в такой момент между ними — последнее, чего бы я хотела", — сказала одна из очевидиц произошедшего.

Рысь невосприимчива к яду гремучей змеи, поэтому даже если змея укусила бы ее много раз, хищнику ничего не грозило.