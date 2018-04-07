Экс-президент Бразилии покинул укрытие ради церемонии в память о супруге

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул свое укрытие в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу. 7 апреля 2018

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул свое укрытие в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу. 7 апреля 2018

МЕХИКО, 7 апр – РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу покинул свое укрытие в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу ради участия в церемонии в память о его умершей супруге Марисе Летисии.

По сообщению канал Globo, акция проходит на площади рядом со зданием профсоюза. Сам Лула находится в машине звукового сопровождения.

Ночь на субботу Лула провел в самом профсоюзе в окружении своих сторонников и родных. Ранее сообщалось, что срок для добровольной сдачи властям Лулы истек в пятницу, однако экс-президент не сдался, при этом по всей стране проходят митинги в защиту бывшего главы государства.

В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Верховный суд страны в среду отказал ему в апелляции на помещение в тюрьму. В пятницу Высший суд Бразилии отклонил сразу две апелляции на исполнение приговора, поданных защитой Лулы.