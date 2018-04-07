В ЦРУ не стали комментировать сообщения о прямых переговорах с КНДР

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США не комментирует сообщения о секретных прямых переговорах США с КНДР, сказал РИА Новости представитель разведывательного ведомства.

"ЦРУ отказалось комментировать", — сказал представитель.

Ранее СМИ сообщили, что США и КНДР ведут прямые переговоры в преддверии саммита лидеров двух стран по линии ЦРУ.

КНДР предлагает провести саммит с США в Пхеньяне, обсуждается также столица Монголии Улан-Батор, сообщили СМИ. Также телеканал сообщил, что представители США и КНДР встречались в третьей стране, но не уточнил, в какой именно.

Ранее Белый дом объявил, что саммит президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоится до мая 2018 года.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>