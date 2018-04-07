Жорди Санчес вновь стал кандидатом на пост главы женералитета Каталонии

МАДРИД, 7 апр – РИА Новости. Каталонский политик Жорди Санчес, находящийся в предварительном заключении в мадридской тюрьме, вновь выдвинут кандидатом на пост главы правительства автономного сообщества, сообщил председатель парламента Каталонии Роже Торрен.

"После окончания консультаций со всеми парламентскими группами, предлагаю депутата Жорди Санчеса кандидатом на утверждение председателем правительства. У его самая большая поддержка и есть все политические права", — написал Торрен в Twitter.

Acabada la ronda de consultes amb tots els grups parlamentaris, proposo al diputat Jordi Sànchez com a candidat a la investidura. És el que aplega més suports i té tots els drets polítics plenament vigents. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) April 7, 2018

Ранее Конституционный суд Испании постановил, что кандидат на пост главы женералитета должен лично присутствовать на обсуждении и голосовании в каталонском парламенте, а правительство Испании неоднократно призывало парламентариев утвердить главой женералитета того "кандидата, у которого нет проблем с законом".

Санчес – депутат от партии "Вместе за Каталонию", у которой 34 мандата из 135, эту партию возглавляет экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Ранее Санчес возглавлял общественную организацию "Каталонская национальная ассамблея", выступающую за отделение Каталонии от Испании.

Двадцать первого декабря в Каталонии состоялись выборы в парламент, которые выиграла центристская партия "Граждане", однако у трех сепаратистских партий абсолютное большинство – 70 мандатов.

На пост главы женералитета сепаратисты выдвигают политиков, в отношении которых возбуждены уголовные дела и которым предъявлены обвинения в восстании в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября прошлого года.

Санчес, который находится в предварительном заключении в мадридской тюрьме, уже выдвигался кандидатом на должность председателя правительства Каталонии, однако снял свою кандидатуру. Вторым кандидатом был Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Европе, однако и он отказался. Голосование по третьему кандидату – бывшему официальному представителю правительства Пучдемона – Жорди Турулю — состоялось, но он не набрал в первом туре необходимого абсолютного большинства. На следующий день ему были предъявлены обвинения в восстании и растрате госсредств, он был задержан, второй тур был отменен.