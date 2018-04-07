В ЛНР призвали международные организации повлиять на Киев

ЛУГАНСК, 7 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обратилась к международным организациям с призывом повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы республики, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
"Призываем все международные организации оказать давление на преступную киевскую власть для прекращения обстрелов республики", — заявил Марочко.
Он уточнил, что по состоянию на 15.00 07 апреля зафиксированы три обстрела со стороны украинских силовиков, по данным Народной милиции, обстрелы велись с направления подконтрольных ВСУ Троицкого и Попасной, по позициям ЛНР в районе Веселогоровки и Калиново.