В ЛНР призвали международные организации повлиять на Киев

ЛУГАНСК, 7 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обратилась к международным организациям с призывом повлиять на Киев, чтобы прекратить обстрелы республики, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что один военнослужащий Народной милиции погиб, а один получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ в субботу. В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Призываем все международные организации оказать давление на преступную киевскую власть для прекращения обстрелов республики", — заявил Марочко.

Он уточнил, что по состоянию на 15.00 07 апреля зафиксированы три обстрела со стороны украинских силовиков, по данным Народной милиции, обстрелы велись с направления подконтрольных ВСУ Троицкого и Попасной, по позициям ЛНР в районе Веселогоровки и Калиново.