В Дании башня рухнула на библиотеку при попытке сноса

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Жители датского города Вордингборг, расположенного на острове Зеландия в Балтийском море, сняли на видео неудачный снос старой силосной башни в местном порту. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

В пятницу, 6 апреля, специалисты взорвали старое строение, однако вопреки плану башня рухнула на здание библиотеки.

На месте происшествия дежурили полицейские и спасатели. По их данным, на месте падения обломков никто из присутствующих горожан и рабочих не пострадал.