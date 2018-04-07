В ДНР обвинили силовиков в подготовке провокаций

ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Информация украинских силовиков о найденном беспилотнике со взрывчаткой может быть подготовкой к провокациям в Донбассе и обвинению ДНР в срыве перемирия, заявили в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее пресс-центр штаба военной операции украинских силовиков в Донбассе сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса были обнаружены фрагменты самодельного беспилотника противника с килограммом взрывчатки.

"Судя по фотографиям, представленный в качестве самодельного беспилотника предмет вообще слабо напоминает летательный аппарат. Есть сомнения, что он вообще мог подняться в воздух, не говоря уже о том, что мог перевозить килограмм взрывчатых веществ", — сказал РИА Новости представитель командования ДНР.

По его словам, подобные заявления больше напоминают подготовку к очередной провокации.

"Не исключаем, что в преддверии Пасхи украинские спецслужбы могут провести ряд террористических актов путем взрывов в местах скопления людей в одном или нескольких населенных пунктах на временно оккупированной ими территории Донецкой области. Вину за это впоследствии переложат на вооруженные силы ДНР для дискредитации и обвинении в срыве договоренностей о прекращении огня", — добавили в командовании ДНР.

"Пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта. Стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.