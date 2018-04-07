Депутат Госдумы отметил крах русофобской политики на Украине

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, комментируя заявление украинского борца Жана Беленюка, заявил, что в украинском обществе начали происходить структурные изменения, связанные с крахом русофобской политики.

Власти Украины 13 марта объявили о временном отказе от участия в спортивных соревнованиях на территории России. Ранее СМИ сообщили, что украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, чемпион мира и Европы, призер Олимпиады-2016, раскритиковал решение Киева и заявил, что из-за него Украина может не принять участие в чемпионате мира по борьбе, который пройдёт в Дагестане с 30 апреля по 6 мая.

"Заявления украинского борца говорят о серьезных структурных изменениях в украинском обществе. А по факту – о крахе русофобской политики, проводимой официальным Киевом по сценарию, написанному в Вашингтоне", — передаёт слова депутата его пресс-служба.

По мнению депутата, украинский борец выразил мнение не только спортсменов, но и той части общества, которая не принимает разногласия между Россией и Украиной.

"Борец Беленюк выразил мнение не столько спортсменов, желающих нормально соревноваться, сколько той части украинского общества, которая все больше и больше не приемлет искусственное противопоставление народов России и Украины", — пояснил Свищев.