Депутат Госдумы отметил крах русофобской политики на Украине

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, комментируя заявление украинского борца Жана Беленюка, заявил, что в украинском обществе начали происходить структурные изменения, связанные с крахом русофобской политики.
"Заявления украинского борца говорят о серьезных структурных изменениях в украинском обществе. А по факту – о крахе русофобской политики, проводимой официальным Киевом по сценарию, написанному в Вашингтоне", — передаёт слова депутата его пресс-служба.
По мнению депутата, украинский борец выразил мнение не только спортсменов, но и той части общества, которая не принимает разногласия между Россией и Украиной.
"Борец Беленюк выразил мнение не столько спортсменов, желающих нормально соревноваться, сколько той части украинского общества, которая все больше и больше не приемлет искусственное противопоставление народов России и Украины", — пояснил Свищев.