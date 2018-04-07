В ЛНР призвали не относиться всерьез к угрозам Авакова захватить республику

ЛУГАНСК, 7 апр — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко считает, что не нужно воспринимать всерьез идею захвата ЛНР при помощи полиции Украины.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что освобождение неподконтрольной Киеву территории Донбасса будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил.

"Я думаю, что не нужно серьезно рассматривать данное заявление преступника Авакова и по совместительству ранее судимого министра МВД", — сказал Марочко на брифинге.

По его словам, для того чтобы обсуждать вопросы введения миротворцев украинской стороне, нужно, прежде всего, "выполнить условия минских соглашений и получить согласие ЛНР и ДНР".

"И не нужно ничего выдумывать. Как сказал еще в 19 веке немецкий государственный деятель и философ Иоганн Гёте, "всякая разумная мысль уже приходила кому-нибудь в голову, нужно только постараться еще раз к ней прийти", — сказал Марочко.