Пушилин назвал условие размещения миротворцев в Донбассе

ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Размещение миротворцев в Донбассе без решения жителей ДНР и ЛНР невозможно, заявил журналистам полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

"Ни (президент Украины) Петр Порошенко, ни его союзники в отдельности не принимают решения о контингенте ООН. Без решения жителей ДНР и ЛНР такое решение (о вводе миротворцев — ред.) принято быть не может. Если нас все условия будут устраивать и мы дадим на это согласие, нужен очень длинный период времени для того, чтобы это было реализовано, здесь очень много технических моментов. Пока таких перспектив нет", — сказал Пушилин.

Он отметил, что резолюцию о размещении миротворческого контингента в Донбассе в ООН подала только Россия.

"Каких-то корректировок, правок и предложений больше не поступало", — добавил Пушилин.