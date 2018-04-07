В Telegram закрыли канал, где итальянский подросток вел пропаганду ИГ*

РИМ, 7 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Компетентные органы Италии закрыли канал чатов популярного мессенджера Telegram под названием Khalifah News Italy, через который несовершеннолетний итальянец алжирского происхождения распространял идеи террористической организации "Исламское государство"* и даже призывал совершать теракты.

Как сообщили в субботу представители правоохранительных органов, данный канал Telegram попал в сферу внимания Почтовой полиции североитальянской области Фриули-Венеция-Джулия еще в декабре 2016 года. Данным делом занялся специальный отдел полиции по противодействию кибертерроризму, сотрудники которого и установили, что пропагандой ИГ* занимался несовершеннолетний подросток.

Учитывая возраст подследственного, в отношении него впервые в Италии будет применена процедура так называемой "дерадикализации". По решению прокуратуры по делам несовершеннолетних города Триест отныне подросток будет постоянно находиться в общении с имамом, задачей которого станет объяснить ему, что цели ИГ* не соответствуют ценностям ислама.

* Террористическая организация, запрещенная в России.