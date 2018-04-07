В Донецке проходит митинг в честь четвертой годовщины провозглашения ДНР

ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Митинг, приуроченный к четвертой годовщине провозглашения ДНР, проходит в центре Донецка, организаторы сообщают об участии в мероприятии более 10 тысяч человек, сообщает корреспондент РИА Новости.

Мероприятия, приуроченные к годовщине провозглашения республики, начались с шествия. Колонна из 10 тысяч человек прошла по улице Артема к площади имени Ленина, где установлена сцена и проходит праздничный митинг.

"Прошло долгих четыре года, когда Донбасс, не смирившись с госпереворотом, решил взять ответственность в свои руки. Думали ли мы тогда, что начнется полномасштабная война? Но могли ли мы поступить иначе? Мы сделали смелый и отчаянный шаг. За эти четыре года состоялось много событий, но ДНР есть, и у нас с вами есть будущее, есть цель", — сказал, выступая со сцены, полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

Донецкая народная республика была провозглашена в пределах Донецкой области 7 апреля 2014 года, в ходе массовых протестов против нового руководства Украины, пришедшего к власти в результате госпереворота.