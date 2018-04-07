Киев хочет расправиться с ДНР и ЛНР, прикрываясь миротворцами, заявили в ГД

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Под предлогом миротворческой миссии Украина хочет расправиться с ДНР и ЛНР при помощи своих спонсоров и благодетелей, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Глава украинской дипломатии Павел Климкин в эфире телеканала "Интер" заявил, что Украина будет оказывать давление на Россию в вопросе размещения миротворческого контингента в Донбассе.

"Я нисколько не сомневался, что Украина рада была бы видеть войска своих спонсоров и благодетелей, осуществляющих вместо неё миссию в Донбассе, чтобы под прикрытием так называемых миротворцев можно было расправиться с ДНР и ЛНР. Собственно, все, что Украина хотела бы, это добиться, в идеале, чтобы за неё кто-то решил эту проблему", — заявил РИА Новости Затулин.

Парламентарий отметил, что Россия не допустит проведения таких миротворческих операций.

"Это не пройдёт по определению. Потому что Россия не допустит проведение миротворческой операции до выполнения других обязательств Украины", — пояснил Затулин.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.