МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Автобус молодежной хоккейной команды попал в ДТП в Канаде, погибли не менее 14 человек, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на Королевскую жандармерию.
Авария произошла накануне вечером на одной из трасс в провинции Саскачеван. Автобус, в котором игроки Humboldt Broncos ехали на игру с Nipawin Hawks, столкнулся с грузовиком в 30 километрах от города Тисдейл.
По данным жандармерии, всего в автобусе было 28 человек. Четырнадцать из них погибли, остальные получили травмы. Три человека находятся в критическом состоянии.
Полиция проводит расследование обстоятельств аварии.
Премьер-министр Канады Джастин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. "Я не могу представить, что переживают родители, и мое сердце вместе со всеми, кто пострадал от этой страшной трагедии", — написал он в Twitter.
The bus carrying the Humboldt Broncos has been involved in a serious crash with an 18-wheeler enroute to their game against the Nipawin Hawks.— Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) 7 апреля 2018 г.
RCMP has confirmed that there have been casualties, but are unable to give details at this time. #PrayersForHumboldt pic.twitter.com/d3NsUlDPeN