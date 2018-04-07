В Канаде в ДТП с автобусом молодежной хоккейной команды погибли 14 человек

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Автобус молодежной хоккейной команды попал в ДТП в Канаде, погибли не менее 14 человек, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на Королевскую жандармерию.

Авария произошла накануне вечером на одной из трасс в провинции Саскачеван. Автобус, в котором игроки Humboldt Broncos ехали на игру с Nipawin Hawks, столкнулся с грузовиком в 30 километрах от города Тисдейл.

По данным жандармерии, всего в автобусе было 28 человек. Четырнадцать из них погибли, остальные получили травмы. Три человека находятся в критическом состоянии.

Полиция проводит расследование обстоятельств аварии.

Премьер-министр Канады Джастин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. "Я не могу представить, что переживают родители, и мое сердце вместе со всеми, кто пострадал от этой страшной трагедии", — написал он в Twitter.