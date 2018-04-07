Мирная жительница получила ранения после обстрела силовиков, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по району пункта пропуска в Донбассе, ранение получила мирная жительница, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня утром украинские силовики открыли огонь по Еленовке (под контролем ДНР) с применением стрелкового оружия, в результате чего ранена мирная жительница, находившаяся во время обстрела на КПВВ "Еленовка", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его данным, женщина получила пулевое ранение в плечо, ее увезла скорая помощь.