Экипаж арестованного на Украине судна "Норд" отпустили на свободу

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна "Норд" отпустили на свободу, сообщила РИА Новости Анна Шевелева, представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая.

"Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана", — сказала Шевелева.

Экипажу пришлось провести на сейнере с гниющей рыбой более десяти дней.

Накануне мариупольский суд наложил на экипаж административные штрафы по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Капитана арестовал Херсонский городской суд. Несмотря на то что за него уже внесли залог, он останется под стражей до 10 апреля.

Задержание "Норда"

Украинские пограничники задержали судно "Норд" в Азовском море 25 марта. На борту было 10 человек, все они граждане России.

Сейнер отконвоировали в порт Бердянска и выставили у него охрану. Спустя пять дней украинский суд наложил на него арест. На команду составили административные протоколы, а капитана обвиняют по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.