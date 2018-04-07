Виктория Скрипаль подтвердила, что ей отказали в британской визе

Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве

Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Племянница Сергея Скрипаля Виктория подтвердила Business FM, что ей не выдали визу в Великобританию.

Она также пояснила, что после одного телефонного разговора в начале недели выйти на связь с Юлией ей больше не удалось.

Об отказе в визе Виктории Скрипаль ранее сообщил ряд СМИ. Представители российского посольства в Лондоне тогда заявили, что "упрямый отказ сотрудничать, обеспечить прозрачность и ответить на многочисленные вопросы" означает, что Великобритании есть что скрывать.

"В результате данного решения мы видим ситуацию, в которой Сергей и Юлия Скрипали, оба, согласно сообщениям, выздоравливающие, остаются скрыты от общественности, журналистов и сотрудников консульства, а единственный родственник, который резонно мог бы рассчитывать на то, чтобы их увидеть, удерживается за пределами страны", — заявили РИА Новости дипломаты.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастны российские власти. Москва категорически отрицает свою причастность к инциденту и настаивает на объективном совместном расследовании.