В Канаде автобус молодежной хоккейной команды попал в ДТП

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ДТП с участием автобуса молодежной команды хоккеистов произошло в центральной части Канады, есть погибшие и пострадавшие, сообщается в заявлении Королевской жандармерии страны.
По данным правоохранительных органов, столкновение "транспортного средства с полуприцепом и пассажирского автобуса, перевозившего членов хоккейной молодежной команды Humboldt Broncos", произошло вечером в пятницу в провинции Саскачеван.
"Мы можем подтвердить, что среди пассажиров автобуса есть жертвы, а также много пострадавших. К настоящему моменту уточненных данных по погибшим и пострадавшим предоставить не можем", — говорится в заявлении отделения жандармерии провинции.
Правоохранительные органы задействовали "значительные ресурсы" для проведения расследования причин и обстоятельств инцидента.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким и родственникам погибших и пострадавших юных хоккеистов.
"Не могу представить, через что проходят сейчас родители. Мои мысли со всеми, кого затронула эта ужасная трагедия", — написал премьер в своем Twitter.
Je ne peux imaginer ce que peuvent vivre ces parents… je suis de tout cœur avec toutes les personnes éprouvées par cette terrible tragédie, dans la communauté de Humboldt et ailleurs. https://t.co/7O0og0876w— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 апреля 2018 г.