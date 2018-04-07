В Канаде автобус молодежной хоккейной команды попал в ДТП

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ДТП с участием автобуса молодежной команды хоккеистов произошло в центральной части Канады, есть погибшие и пострадавшие, сообщается в заявлении Королевской жандармерии страны.

По данным правоохранительных органов, столкновение "транспортного средства с полуприцепом и пассажирского автобуса, перевозившего членов хоккейной молодежной команды Humboldt Broncos", произошло вечером в пятницу в провинции Саскачеван.

"Мы можем подтвердить, что среди пассажиров автобуса есть жертвы, а также много пострадавших. К настоящему моменту уточненных данных по погибшим и пострадавшим предоставить не можем", — говорится в заявлении отделения жандармерии провинции.

Правоохранительные органы задействовали "значительные ресурсы" для проведения расследования причин и обстоятельств инцидента.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким и родственникам погибших и пострадавших юных хоккеистов.

"Не могу представить, через что проходят сейчас родители. Мои мысли со всеми, кого затронула эта ужасная трагедия", — написал премьер в своем Twitter.