В Афганистане из-за атаки талибов* погибли два солдата

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. По меньшей мере два солдата афганской армии погибли, трое ранены в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан"* на контрольный пункт в северной провинции Сари-Пуль, передает телеканал Tolo news со ссылкой на военных чиновников.

По данным телеканала, атака произошла вечером в пятницу в одной из деревень провинции. Представитель лагеря Шахин в провинции Балх Мохаммад Ханиф Резае заявил, что атака длилась более 30 минут.

По его словам, пострадавших доставили в госпиталь при лагере, где базируется 209 корпус армии Афганистана. Все они находятся в стабильном состоянии.

*Террористическая организация, запрещена в России