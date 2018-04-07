В Киргизии задержали иностранного вербовщика террористов

БИШКЕК, 7 апр – РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал гражданина одной из стран СНГ, который вербовал киргизстанцев для участия в боевых действиях в Сирии в составе бандформирований международных террористических организаций, сообщает пресс-служба ГКНБ страны.

"Органами ГКНБ в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов переброски рекрутов международных террористических организаций в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта, задержан гражданин одной из стран СНГ "А. Г." 1980 года рождения", — сообщает пресс-служба.

Спецслужба Киргизии установила, что задержанный, находясь нелегально на территории Киргизии, "занимался организацией каналов переброски рекрутов в зону боевых действий в Сирии, а также распространял идеи запрещенных религиозных течений".

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, "продолжается дальнейший комплекс оперативных мероприятий по пресечению каналов переправки рекрутов и нейтрализации террористических угроз, исходящих от радикальных элементов из числа иностранных граждан, прибывающих на территорию республики".

В настоящее время на территории Сирии и Ирака в рядах международных террористических организаций находятся свыше полутысячи граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетние дети. В прошлом году МВД страны выявило свыше 200 фактов вербовки граждан Киргизии для участия в боевых действиях за рубежом. По статье "наемничество" осуждены несколько десятков граждан.