Силовики 23 раза за сутки нарушили режим перемирия, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Новое "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 19 нарушениях перемирия.

"По состоянию на 7 апреля 06.00 (мск) общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 23 раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили около 30 мин калибром 82 и 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 305 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.