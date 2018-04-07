В секторе Газа возросло число погибших в столкновениях с израильской армией

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (138)

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными. Архивное фото

ГАЗА, 7 апр — РИА Новости. Число палестинцев, погибших в ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, достигло десяти человек, сообщил представитель министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кедра.

Ранее министерство здравоохранения сообщило о восьми погибших, а постоянный наблюдатель государства Палестины при ООН Рияд Мансур заявил о гибели девяти человек.

"Вчера погибли 10 человек, среди них один скончавшийся от ранения, полученного в прошедшую пятницу (6 апреля)", — сообщил представитель ведомства РИА Новости.

Аль-Кедра добавил, что среди погибших был также палестинский журналист, который скончался в больнице от пулевого ранения вечером в пятницу.

В анклаве проходит вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

Неделю назад, когда начался "Великий марш возвращения", жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец. 30 марта считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.

Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.