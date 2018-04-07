В Бразилии отложили задержание экс-президента страны

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии отложила задержание приговоренного к 12 годам и одному месяцу тюрьмы экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва, сообщает телеканал Globo.

По данным телеканала, экс-лидер страны продолжает укрываться в здании Союза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу. Правоохранительные органы заявили, что "сегодня ночью" не намерены выезжать к месту нахождения Лулы.

Ранее сообщалось, что срок для добровольной сдачи властям Лулы истек в пятницу, однако экс-президент продолжил укрываться среди сторонников, при этом по всей стране проходят митинги в защиту бывшего главы государства.

В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Верховный суд страны в среду отказал ему в апелляции на помещение в тюрьму. В пятницу Высший суд Бразилии отклонил сразу две апелляции на исполнение приговора, поданных защитой Лулы.