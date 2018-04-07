Макмастер горд своей работой в качестве советника Трампа

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Экс-советник по национальной безопасности президента США Герберт Макмастер заявил, что за время своей работы на этом посту он смог помочь сформулировать стратегию США в отношении Северной Кореи, Китая, России и Ирана.

Шаги, которые были предприняты в этом направлении, он охарактеризовал, как "достижения" в области "защиты американских интересов и процветания США". Макмастер добавил, что он будет ими гордиться.

"В прошлом году я был удостоен чести служить в качестве советника президента по национальной безопасности президента США Дональда Трампа. Я очень горжусь той жизненно важной ролью, которую сыграл Совет национальной безопасности в восстановлении стратегического влияния Америки", — говорится в прощальном заявлении Макмастера, распространенном Белый домом.

"Мы помогли президенту сформулировать стратегические цели для Соединенных Штатов по защите американского народа, продвижению американского процветания, сохранению мира через силу", — продолжил он.

По его словам это "включает новый подход к Северной Корее — через максимальное давление на Пхеньян и тесную координацию с союзниками и партнерами…, наш реалистичный подход к Китаю, который подразумевает, что мы должны развивать конкуренцию, чтобы противостоять экономической агрессии КНР в тихоокеанском регионе".

"Соединенные Штаты и наши союзники заставили Россию заплатить за ее дестабилизирующие действия, при этом оставляя дверь открытой для будущего сотрудничества", — добавил бывший советник Трампа. Макмастер пояснил, что союзники в ЕС "откликнулись на призыв президента" и тратят больше на безопасность в рамках НАТО.

"Мы твердо выступаем против почти 40-летней войны Ирана против Америки, а также поддержки им террористических групп… Соединенные Штаты победили "халифат" ИГ*", — сообщил Макмастер.

Он подытожил, что будет гордиться этой работой, и пожелал успехов своему преемнику Джону Болтону.

Трамп назначил Макмастера советником по национальной безопасности 20 февраля 2017 года вместо Майкла Флинна, который подал в отставку после скандала, связанного с предоставлением им неполной информации о контактах с российским послом Сергеем Кисляком. В конце марта Трамп сообщил, что Макмастера 9 апреля сменит Джон Болтон, в 2005-2006 годах занимавший должность постпреда США при ООН.

* Запрещенная в России террористическая организация