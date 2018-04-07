МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Самым богатым человеком Европы стал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, занявший четвертое место в мировом рейтинге самых богатых людей мира. Об этом сообщает Bloomberg.

По версии Bloomberg Billionaires Index , Арно обошел основателя и экс-президента компании Inditex испанца Амансио Ортегу. Агентство оценило состояние французского миллиардера в 70,7 миллиарда долларов.

В списке же самых богатых людей мира Арно опережают основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и американский предприниматель Уоррен Баффетт.

Louis Vuitton — французский дом моды, специализирующийся на производстве предметов роскоши, в частности, чемоданов, сумок, модной одежды и аксессуаров. Фирма была основана еще в 1854 году.